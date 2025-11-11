Россия и США
11 ноября, 01:51

Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией против ИГ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ*. Об этом сообщил министр информации САР Хамза Мустафа на своей странице в соцсети Х. По его словам, документ не предусматривает военных обязательств.

Министр отметил, что декларация закрепляет участие Сирии в совместных усилиях по противодействию терроризму и укреплению региональной безопасности. Мустафа подчеркнул, что соглашение носит исключительно политический характер.

«Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ*, подтвердив тем самым свою роль партнёра в противодействии терроризму и поддержанию региональной стабильности. Соглашение на сегодняшний день не содержит военной составляющей», — заявил Мустафа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости с временным главой правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа. Соглашение, по словам американского лидера, должно способствовать успешному переходному периоду в стране. Он отметил, что стороны намерены совместно работать над восстановлением Сирии и её институтов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Антон Голыбин
