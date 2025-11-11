Россия и США
11 ноября, 02:01

В России вырастут штрафы за мошенничество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В России планируется повышение штрафов за экономические преступления на 50%. Законопроект, затрагивающий в том числе мошенничество, был одобрен правительством 10 ноября, информирует газета «Известия».

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки предусматривают ужесточение санкций за экономические преступления — будет увеличен как размер штрафов, так и пороговые значения ущерба.

«Так, например, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до 1,5 млн рублей, в зависимости от размера причинённого ущерба», — отметил эксперт.

Он уточнил, что повышение штрафов затронет целый ряд преступлений, включая незаконное предпринимательство, причинение имущественного ущерба путём обмана, уклонение от уплаты налогов и незаконную банковскую деятельность. Кроме того, как добавил Груздев, поправки предусматривают пересмотр пороговых значений крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений.

В России планируют в 1,5 раза увеличить штрафы за экономические преступления
Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам более 27 млн рублей за «услуги связи». Пострадавшую также заставили съехать из собственной квартиры и жить в съёмном жилье, ожидая «задержания» злоумышленников. Проведя 61 день в арендованной квартире, женщина вернулась домой и обнаружила, что её квартира взломана, а вещи украдены. Обстоятельства произошедшего расследуются прокуратурой.

Алена Пенчугина
