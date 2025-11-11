Более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в центре Москвы. На месте работают спасатели. Об этом сообщает SHOT.

Более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня около 4:30 ночи по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться. Среди них много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST. По словам очевидца, запаха гари или дыма он не почувствовал. Точные причины или информация о пострадавших уточняется.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами начались взрывы около 20 минут назад. Всего было слышно около 5-7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.