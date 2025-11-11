Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 02:26

Более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в Москве

Более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в центре Москвы. На месте работают спасатели. Об этом сообщает SHOT.

Более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня около 4:30 ночи по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться. Среди них много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST. По словам очевидца, запаха гари или дыма он не почувствовал. Точные причины или информация о пострадавших уточняется.

Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за ВСУ
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за ВСУ

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами начались взрывы около 20 минут назад. Всего было слышно около 5-7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar