В Москве постояльцев Azimut начали возвращать в отель
Постояльцев элитного отеля Azimut в Москве начали возвращать в отель после того, как выяснилось, что срабатывание пожарной сигнализации было ложным. Об этом пишет SHOT.
Как сообщает телеграм-канал, причиной срабатывания сигнализации стал сбой в системе электроснабжения.
Напомним, ранее более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля. Около 4:30 ночи по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться. Среди них много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © SHOT