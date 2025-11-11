Россия и США
11 ноября, 03:10

В Москве постояльцев Azimut начали возвращать в отель

Постояльцев элитного отеля Azimut в Москве начали возвращать в отель после того, как выяснилось, что срабатывание пожарной сигнализации было ложным. Об этом пишет SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, причиной срабатывания сигнализации стал сбой в системе электроснабжения.

Напомним, ранее более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля. Около 4:30 ночи по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться. Среди них много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST.

