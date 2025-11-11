Российские бойцы установили морской бомбомёт на грузовик «Урал» в зоне СВО
Российские военнослужащие установили морской бомбомёт на грузовик «Урал» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале..
Бойцы поставили морское оружие на «Урал» в зоне СВО. Видео © Telegram / Dambiev
На опубликованных кадрах видно, как на шасси армейского грузовика «Урал» 4320-19 установлен морской бомбомёт РБУ-6000 «Смерч-2».
«Российский грузовик «Урал» 4320-19 с бомбомётом РБУ-6000 «Смерч-2» где-то в зоне проведения СВО», — написал Дамбиев.
Ранее российский штурмовик с позывным Капонир показал трофеи натовского производства, захваченные при освобождении населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области. Среди вооружения оказался неиспользованный одноразовый гранатомёт, который, по словам бойца, будет применён против украинских формирований. Он также отметил, что погодные условия, такие как дождь и туман, помогают российским бойцам выполнять боевые задачи, создавая естественное укрытие от противника.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Dambiev