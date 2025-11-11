В Москве впервые состоится суд по делу о нарушении военного положения

Согласно данным судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА «Новости», в Москве впервые начнётся судебное разбирательство по статье о нарушении режима военного положения.

«Привлекаемое лицо: Кузин А.Д., статья КоАП РФ 20.5.1, часть 1», — приводит агентство данные карточки дела.

Судопроизводство по делу началось 27 октября в Останкинском районном суде. Первое заседание по существу запланировано на 19 ноября на 16:00 по московскому времени.

Санкцией статьи предусмотрен административный штраф для граждан в размере 500–1000 рублей, для должностных лиц — 1000–2000 рублей, либо административный арест на срок до 30 суток для обеих категорий.

Это второе дело по данной статье в московском суде, но первое — по которому назначено заседание. Предыдущее дело (Фрид Е.Р.) было возвращено Преображенским судом в октябре.

