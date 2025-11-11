Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 04:32

Генпрокуратура хочет взыскать у Кибовского имущество более чем на 1 млрд рублей

Александр Кибовский. Обложка © Департамент культуры города Москвы

Александр Кибовский. Обложка © Департамент культуры города Москвы

Генеральная прокуратура России подала в Кунцевский суд Москвы иск к бывшему главе департамента культуры столицы Александру Кибовскому. В документе ведомство требует взыскать имущество на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела, пишет ТАСС. По данным иска, Кибовский оформлял дорогостоящие активы на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальный уровень доходов.

Согласно материалам проверки, с 2014 года Кибовский приобрёл недвижимость и автомобили общей стоимостью около 226,7 млн рублей. В этот перечень вошли семь квартир в Москве и Подмосковье на 195 млн рублей, а также два автомобиля, включая Maybach, за 29,4 млн рублей и два мотоцикла почти на 5 млн рублей. Отмечается, что объекты оформлялись на супругу, её отца и доверенное лицо.

В иске также указано, что с 2017 по 2020 годы Кибовский передал в доверительное управление около 28 млн рублей. По данным прокуратуры, официальные доходы семьи за 14 лет составили 211 млн рублей, включая заработок супругов, доходы от продажи имущества и автомобилей.

«С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счёт официальных доходов семьи, Кибовский оформлял дорогостоящее имущество на близких и доверенных лиц», — говорится в материалах иска.

Ведомство также требует взыскать с экс-чиновника 37 млн рублей, полученных от операций с ценными бумагами, заявив, что эти средства образовались из доходов, полученных в результате коррупционных действий.

Отдельное требование прокуратуры касается доверенного лица Кибовского — Андрея Нероденкова, который также проходит обвиняемым по уголовному делу о взятках на 100 млн рублей. С него и членов его семьи предлагается взыскать имущество на сумму более 1 млрд рублей. В частности, речь идёт о нескольких земельных участках, домах, квартирах, автомобилях и нежилых помещениях. По данным ведомства, после возбуждения дела часть активов переоформили на других лиц, чтобы скрыть их происхождение.

Экс-замминистра образования Дагестана обвинили в получении взяток на 60 млн рублей
Экс-замминистра образования Дагестана обвинили в получении взяток на 60 млн рублей

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, арест продлится два месяца. Напомним, что Кузнецова задержали 7 ноября из-за должностного преступления. В рамках этого дела уже прошли обыски. Министерство взаимодействует со следствием и оказывает ему содействие.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Александр Кибовский
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar