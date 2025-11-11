Генпрокуратура хочет взыскать у Кибовского имущество более чем на 1 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала в Кунцевский суд Москвы иск к бывшему главе департамента культуры столицы Александру Кибовскому. В документе ведомство требует взыскать имущество на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела, пишет ТАСС. По данным иска, Кибовский оформлял дорогостоящие активы на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальный уровень доходов.

Согласно материалам проверки, с 2014 года Кибовский приобрёл недвижимость и автомобили общей стоимостью около 226,7 млн рублей. В этот перечень вошли семь квартир в Москве и Подмосковье на 195 млн рублей, а также два автомобиля, включая Maybach, за 29,4 млн рублей и два мотоцикла почти на 5 млн рублей. Отмечается, что объекты оформлялись на супругу, её отца и доверенное лицо.

В иске также указано, что с 2017 по 2020 годы Кибовский передал в доверительное управление около 28 млн рублей. По данным прокуратуры, официальные доходы семьи за 14 лет составили 211 млн рублей, включая заработок супругов, доходы от продажи имущества и автомобилей.

«С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счёт официальных доходов семьи, Кибовский оформлял дорогостоящее имущество на близких и доверенных лиц», — говорится в материалах иска.

Ведомство также требует взыскать с экс-чиновника 37 млн рублей, полученных от операций с ценными бумагами, заявив, что эти средства образовались из доходов, полученных в результате коррупционных действий.

Отдельное требование прокуратуры касается доверенного лица Кибовского — Андрея Нероденкова, который также проходит обвиняемым по уголовному делу о взятках на 100 млн рублей. С него и членов его семьи предлагается взыскать имущество на сумму более 1 млрд рублей. В частности, речь идёт о нескольких земельных участках, домах, квартирах, автомобилях и нежилых помещениях. По данным ведомства, после возбуждения дела часть активов переоформили на других лиц, чтобы скрыть их происхождение.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, арест продлится два месяца. Напомним, что Кузнецова задержали 7 ноября из-за должностного преступления. В рамках этого дела уже прошли обыски. Министерство взаимодействует со следствием и оказывает ему содействие.