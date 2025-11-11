Наибольшее количество беспилотников — десять — сбили над территорией Республики Крым, восемь БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, семь — над Орловской областью. По три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожили над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря. По одному дрону перехватили над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Ранее командир Вооружённых сил Украины раскрыл данные о потерях в своём подразделении, опровергнув заявления киевского режима о минимальном количестве погибших и высокой эффективности западной техники. По его словам, он уже семь месяцев командир. За это время через его подразделение прошло около 2000 человек — трёх четвертей из них здесь уже нет. Командир также выразил недовольство оборудованием, полученным в рамках военной помощи от НАТО. По его словам, системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов, демонстрируют недостаточную эффективность против оптоволоконных беспилотников и не обеспечивают надёжной защиты.