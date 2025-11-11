Временный президент Сирии сообщил о начале сотрудничества с США

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о намерении развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Вашингтон рассматривает Сирию как нового партнёра в регионе и готов вкладываться в её экономику.

Глава сирийского государства подчеркнул, что страна открыта для новых экономических проектов с американской стороной. Аш-Шараа сообщил, что возможное вступление Сирии в коалицию США по борьбе с ИГИЛ* будет рассмотрено на уровне правительства.

«Сирия теперь рассматривается как геополитический союзник США и как территория, куда Вашингтон может направлять инвестиции, особенно в сектор добычи газа», — отметил аш-Шараа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, договорённости направлены на обеспечение стабильного переходного периода в стране. Американский лидер добавил, что Сирия под нынешним руководством обладает потенциалом для достижения значительных успехов.

