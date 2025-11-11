«Теперь я Терминатор»: Прошедший Бахмут боец СВО живёт с семью осколками в теле

Ветеран боёв за Бахмут (Артёмовск) и Соледар, свердловчанин Олег Полежаев, получивший множественные ранения в зоне СВО, теперь называет себя «Терминатором». Причиной тому стали семь осколков, которые навсегда остались в его теле. Об истории бойца рассказали наши коллеги с URA.ru.

В зоне СВО Олег получил множественные осколочные ранения конечностей, живота, спины и головы, а также четыре тяжелейшие контузии. Врачи провели несколько операций, но не все осколки удалось извлечь.

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук — три в руках и четыре в ногах. Хирурги приняли решение не извлекать их, так как они не несут прямой угрозы жизни. Риск от операции был выше. Так что они теперь со мной навсегда, стали частью меня. Внучке говорю, что теперь я «Терминатор». Так что, дескать, дедушка у тебя теперь железный», — шутит Полежаев.

В зоне СВО военнослужащий состоял в ЧВК «Вагнер», куда вступил 10 ноября 2022 года. Его контракт завершился 10 мая 2023 года. За эти месяцы он участвовал в самых ожесточённых боях, включая взятие Соледара и Бахмута. В биографии Полежаева также есть три судимости, но он этого не скрывает. Последнюю боец получил в 2018 году. Однако начало спецоперации стало для него поворотным моментом.

«Когда началась СВО, я тогда понял — вот он, мой шанс. Теперь у меня есть возможность сделать что-то по-настоящему полезное, важное. Не для себя, а для страны. Чтобы мои дочки, наконец, могли гордиться своим отцом», — сказал он.

За мужество и отвагу Олег Полежаев был удостоен двух медалей «За отвагу». Также он награждён четырьмя внутренними медалями ЧВК «Вагнер», которые вручались за участие в ключевых сражениях.

