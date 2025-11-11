Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 05:31

В Саратовском аэропорту повторно ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Руководство аэропорта в Саратове приняло решение ввести временные ограничения на полёты в целях безопасности воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации, вышедшей в 8:16 утра по Москве.

Представитель Росавиации добавил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.

В трёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
В трёх российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru сообщал об отмене временных ограничений на полёты в саратовском и волгоградском аэропортах. Сообщение про первую воздушную гавань было опубликовано в 4:22 по московскому времени, про вторую — в 5:33.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar