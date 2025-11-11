В аэропортах Саратова и Волгограда отменили ограничения на полёты

Рано утром во вторник, 11 ноября, в аэропортах Саратова и Волгограда отменили временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:22 по московскому времени. В 5:33 ограничения также отменили в воздушной гавани Волгограда.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничения направлены на обеспечение безопасности полётов.

Ранее в Саратовской области были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, на месте уже работают все экстренные службы. Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами было слышно около 5-7 взрывов