Боец спецназа «Ахмат» погиб в Курской области, потому что не захотел сдаваться в плен. Военнослужащий Лето, который был «диверсантом из отряда Д», совершил самоподрыв гранатой во время боя против ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа с позывным Аид.

Лето получил шесть пулевых ранений. Предположительно, боец пошёл на этот шаг, чтобы избежать попадания в плен, и, по словам командира, «остался верным присяге до конца». Точные дата и населённый пункт, где произошёл инцидент, не называются.

Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) украинские военнослужащие, оказавшиеся в оперативном окружении, массово сдаются в плен. Солдаты ВСУ не в силах противостоять нарастающему натиску российских войск, которые успешно продвигаются, отражая при этом все попытки противника прорвать блокаду и контратаковать.