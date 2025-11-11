Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 05:48

Боец «Ахмата» Лето с шестью ранениями подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Обложка © Telegram / «Зов Аида»

Обложка © Telegram / «Зов Аида»

Боец спецназа «Ахмат» погиб в Курской области, потому что не захотел сдаваться в плен. Военнослужащий Лето, который был «диверсантом из отряда Д», совершил самоподрыв гранатой во время боя против ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа с позывным Аид.

Лето получил шесть пулевых ранений. Предположительно, боец пошёл на этот шаг, чтобы избежать попадания в плен, и, по словам командира, «остался верным присяге до конца». Точные дата и населённый пункт, где произошёл инцидент, не называются.

Новости СВО. ВС РФ заняли Новое и Сладкое, зачищена Гнатовка, Сырский бросает резервы в мясорубку, НАБУ бьёт по кошельку Зеленского, 11 ноября
Новости СВО. ВС РФ заняли Новое и Сладкое, зачищена Гнатовка, Сырский бросает резервы в мясорубку, НАБУ бьёт по кошельку Зеленского, 11 ноября

Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) украинские военнослужащие, оказавшиеся в оперативном окружении, массово сдаются в плен. Солдаты ВСУ не в силах противостоять нарастающему натиску российских войск, которые успешно продвигаются, отражая при этом все попытки противника прорвать блокаду и контратаковать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar