11 ноября, 05:57

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Пензы

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. Например, десять дронов были перехвачены над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, и ещё семь — над Орловской областью.

Наталья Афонина
