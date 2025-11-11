При атаке БПЛА на Саратов пострадала женщина и повреждены дома

При атаке беспилотника на Саратов пострадала местная жительница, сообщил губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в нескольких домах Заводского района взрывной волной выбило окна. Врачи оказали женщине помощь, госпитализация не потребовалась.

«В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — пишет глава региона.

На месте организована работа по восстановлению повреждений и оказанию материальной поддержки. Районная администрация находится на постоянной связи с жителями, в ближайшей школе развернут пункт помощи. Специалисты обследуют территорию, чтобы исключить угрозы, после чего жители смогут вернуться домой. При необходимости жителям предложат бесплатное размещение в гостиницах.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами было слышно около 5-7 взрывов. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносятся звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. По словам местных жителей, некоторые БПЛА летят со стороны Волги.