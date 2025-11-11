Певица Анна Асти вскоре может завершить карьеру, заявил продюсер

Певица Анна Асти действительно рассматривает возможность завершения карьеры, несмотря на сохраняющуюся востребованность и стабильные гонорары, рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он подтвердил соответствующую информацию, поступающую из окружения артистки, отметив, что данное решение не связано с падением её популярности.

Собеседник портала «Страсти» уточнил, что звезда продолжает получать за выступления около четырёх миллионов рублей, сохраняя стандартный ценник без изменений. Тем не менее исполнительница может завершить карьеру на пике популярности.

«Я думаю, что да, это всё-таки правда. Зная Аню, она любит людей, всё-таки творческий человек. Спрос на неё не упал, это называется поближе к народу», — отметил продюсер.

Ранее Анна Асти рассказала о своей главной мечте. Оказалось, что певица увлеклась конным спортом и планирует создать собственную ферму. Она призналась, что занимается с профессиональным тренером, который помогает ей с выбором лошадей.