В Раде раскрыли, по какому паспорту «кошелёк» Зеленского Миндич бежал с Украины

Ближайший соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по громкому делу о коррупции в энергетике, покинул Украину накануне масштабных обысков. Как сообщил в соцсетях депутат Алексей Гончаренко*, Миндич выехал по израильскому паспорту.

По информации СМИ, он смог выехать с территории страны всего за несколько часов до начала операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Обыски прошли у ряда высокопоставленных лиц, включая нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Сообщники бизнесмена, братья Цукерманы, также оказались за границей.

В тот же вечер Галущенко и Миндич были внесены в базу сайта «Миротворец»** как участники организованной преступной группы. По версии НАБУ, преступная организация отмыла в энергетической сфере около 100 миллионов долларов.

