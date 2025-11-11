Россия и США
11 ноября, 07:29

В Раде раскрыли, по какому паспорту «кошелёк» Зеленского Миндич бежал с Украины

Обложка © djc.com.ua

Ближайший соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по громкому делу о коррупции в энергетике, покинул Украину накануне масштабных обысков. Как сообщил в соцсетях депутат Алексей Гончаренко*, Миндич выехал по израильскому паспорту.

По информации СМИ, он смог выехать с территории страны всего за несколько часов до начала операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Обыски прошли у ряда высокопоставленных лиц, включая нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Сообщники бизнесмена, братья Цукерманы, также оказались за границей.

В тот же вечер Галущенко и Миндич были внесены в базу сайта «Миротворец»** как участники организованной преступной группы. По версии НАБУ, преступная организация отмыла в энергетической сфере около 100 миллионов долларов.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Никита Никонов
    avatar