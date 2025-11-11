Россия и США
11 ноября, 07:48

Русскую девочку отказались брать во второй класс после переезда в Россию из Латвии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Smile19

Русскую девочку, перебравшуюся в РФ вместе с семьёй из Латвии, не приняли во второй класс одной из российских школ. Об этом инциденте сообщило информационное агентство «Регнум» со ссылкой на мать школьницы.

Семья переехала в Россию в 2025 году, и родители сразу подали документы на вид на жительство. Несмотря на то, что в семье говорят на русском языке, у ребёнка уже были проблемы с учёбой в Латвии из-за непонимания учителей.

Заявление на зачисление девочки во второй класс несколько раз отклоняли. После дополнительных занятий она, по версии школьной комиссии, не справилась с тестовыми заданиями. Мать девочки возмущена требованиями к восьмилетнему ребёнку и указывает, что из-за сложившейся ситуации её дочь лишена не только учёбы, но и нормального общения со сверстниками.

«Я хочу, чтобы мои дети разговаривали на родном языке, читали Пушкина, Лермонтова, Толстого. Мы обсудили всё с мужем — весной 2025-го подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали», — сказала Виктория.

Ранее Life.ru рассказывал, что перебравшийся в 2022 году в Россию гражданин Латвии открыл пекарню в Пскове и торгует там теперь рижским хлебом. Он рассказывал, что после решения о переезде с ним перестали даже здороваться некоторые знакомые.

