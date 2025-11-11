За неделю сельдь в России подешевела почти на 9%

Сельдь в российских магазинах подешевела на 8,7% в период с 1 по 8 ноября, сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Он уточнил, что общий показатель Индекса Мишек остался неизменным — 1,9%. При этом бананы подорожали на 6,1%, а яйца «Окские» — на 1,9%.

«Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек по данным на 8 ноября увеличилось на 12,4% по сравнению с его повышением на 11,5% неделей ранее», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он подчеркнул, что наибольший рост продемонстрировали конфеты «Мишка косолапый» (57,1%), апельсиновый сок J7 (42,9%) и подсолнечное масло «Олейна» (33,8%). Среди подешевевших за год товаров эксперт выделил сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%), бананы (-12,5%) и яйца «Окские» категории С1 (-12,5%).

Напомним, стоимость стандартной порции эспрессо в российских кофейнях за год выросла на 36%, достигнув 147 рублей в конце октября 2025 года. Согласно отчёту, значительное подорожание затронуло все популярные напитки: раф вырос в цене на 18.5%, латте — на 18%, американо — на 17.5%, а капучино — на 17.3%.