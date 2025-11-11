Землю ожидает «двойной удар» Солнца и магнитная буря уровня G4

Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ночь на 12 ноября. Если её уровень достигнет показателя G4 («очень сильная»), то она станет третьей за год подобной мощности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Результаты повторных расчётов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11 — 12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября», — предупреждают учёные.

Ожидается, что будет наблюдаться два «удара». Уже сегодня, 11 ноября, к вечеру может произойти буря уровня G1 — G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Затем учёные прогнозируют перерыв в несколько часов и второй удар, который может произойти ближе к утру 12 ноября. Это будет пик магнитных бурь в диапазоне G3 — G4.

Напомним, что 10 ноября, на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Колебания такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.