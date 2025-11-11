Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 08:12

План «‎Ковёр» отменили в двух аэропортах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Ограничения на приём и вылет самолётов в аэропортах Пензы и Саратова сняты. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

В ведомстве отметили, что «сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов» в аэропорту Пензы и в саратовском аэропорту Гагарин.

В Саратовском аэропорту повторно ввели ограничения на полёты
В Саратовском аэропорту повторно ввели ограничения на полёты

Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. Например, десять дронов были перехвачены над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, и ещё семь — над Орловской областью.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Саратовская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar