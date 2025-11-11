План «Ковёр» отменили в двух аэропортах России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Ограничения на приём и вылет самолётов в аэропортах Пензы и Саратова сняты. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.
В ведомстве отметили, что «сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов» в аэропорту Пензы и в саратовском аэропорту Гагарин.
Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. Например, десять дронов были перехвачены над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, и ещё семь — над Орловской областью.
