План «‎Ковёр» отменили в двух аэропортах России

Ограничения на приём и вылет самолётов в аэропортах Пензы и Саратова сняты. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

В ведомстве отметили, что «сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов» в аэропорту Пензы и в саратовском аэропорту Гагарин.

Как уже писал Life.ru, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив в общей сложности 37 БПЛА ВСУ. Например, десять дронов были перехвачены над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, и ещё семь — над Орловской областью.