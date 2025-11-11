Россиянам сулят прибавку к зарплате при возвращении на пятидневку

Работники «КамАЗа» с 10 ноября возвращаются к пятидневной рабочей неделе. Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский в комментарии «Газете.ru» отметил, что это решение может привести к росту зарплат. По его словам, при полной занятости сотрудники получают полный оклад, а также премии и бонусы, чего нет при сокращённой неделе. Поэтому доходы работников, вероятно, восстановятся до докризисного уровня.

Эксперт считает, что переход «КамАЗа» на стандартный график — позитивный сигнал для всей отрасли. Это говорит о стабилизации планов производства и увеличении спроса на продукцию. Трепольский подчеркнул, что компания, вероятно, решила проблемы с логистикой, адаптировала модельный ряд и увеличила портфель заказов.

По мнению финансиста, улучшение ситуации на «КамАЗе» может указывать на общую тенденцию к оздоровлению автопрома.

Напомним, с 1 августа КамАЗ сократил рабочую неделю и перешёл на четырёхдневку на заводах с неполной загрузкой. Данные меры носили временный характер и были направлены на адаптацию к текущей рыночной конъюнктуре.