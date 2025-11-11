Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 08:39

Россиянам сулят прибавку к зарплате при возвращении на пятидневку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работники «КамАЗа» с 10 ноября возвращаются к пятидневной рабочей неделе. Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский в комментарии «Газете.ru» отметил, что это решение может привести к росту зарплат. По его словам, при полной занятости сотрудники получают полный оклад, а также премии и бонусы, чего нет при сокращённой неделе. Поэтому доходы работников, вероятно, восстановятся до докризисного уровня.

Эксперт считает, что переход «КамАЗа» на стандартный график — позитивный сигнал для всей отрасли. Это говорит о стабилизации планов производства и увеличении спроса на продукцию. Трепольский подчеркнул, что компания, вероятно, решила проблемы с логистикой, адаптировала модельный ряд и увеличила портфель заказов.

По мнению финансиста, улучшение ситуации на «КамАЗе» может указывать на общую тенденцию к оздоровлению автопрома.

В Госдуме одобрили мягкий переход на 36-часовую рабочую неделю вместо четырёхдневки
В Госдуме одобрили мягкий переход на 36-часовую рабочую неделю вместо четырёхдневки

Напомним, с 1 августа КамАЗ сократил рабочую неделю и перешёл на четырёхдневку на заводах с неполной загрузкой. Данные меры носили временный характер и были направлены на адаптацию к текущей рыночной конъюнктуре.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar