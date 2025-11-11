Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:05

Путин назначил Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бурунди», — следует из документа.

Другим указом глава государства освободил с данной должности Валерия Михайлова.

Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю, с населением около 11 миллионов человек. Основой её экономики, одной из наименее развитых в мире, является сельское хозяйство, в частности экспорт кофе и чая. История страны омрачена затяжным межэтническим конфликтом между группами хуту и тутси, который вылился в гражданскую войну 1993-2005 годов, а также политическими кризисами, такими как события 2015 года, связанные с третьим сроком президента Пьера Нкурунзизы. Сегодня Бурунди продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами: бедность, политическая нестабильность и проблемы с правами человека.

Путин назначил генерал-полковника Санчика заместителем министра обороны России
Путин назначил генерал-полковника Санчика заместителем министра обороны России
Ранее распоряжением премьера Михаила Мишустина Виталий Королёв был освобождён от должности заместителя руководителя ФАС. Причиной стало его назначение на другую службу — врио главы Тверской области.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar