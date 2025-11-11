Путин назначил Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди
Обложка © МИД РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бурунди», — следует из документа.
Другим указом глава государства освободил с данной должности Валерия Михайлова.
Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю, с населением около 11 миллионов человек. Основой её экономики, одной из наименее развитых в мире, является сельское хозяйство, в частности экспорт кофе и чая. История страны омрачена затяжным межэтническим конфликтом между группами хуту и тутси, который вылился в гражданскую войну 1993-2005 годов, а также политическими кризисами, такими как события 2015 года, связанные с третьим сроком президента Пьера Нкурунзизы. Сегодня Бурунди продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами: бедность, политическая нестабильность и проблемы с правами человека.
