11 ноября, 09:42

Песков: РФ продолжает решать вопрос о целесообразности начала ядерных испытаний

Россия пока продолжает анализировать ситуацию, чтобы определить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям. Об этом журналистам сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, получил ли глава государства предложения после своего поручения, сделанного на прошлой неделе.

«Пока работа в этом плане в соответствии с указанием президента РФ продолжается. Здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянутая по времени», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. В ходе совещания Совбеза он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения, а выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями.

