Песков: Частые контакты Путина и Токаева нормальны, учитывая партнёрство стран

В частых контактах президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым нет ничего странного, так как Москва видит в Казахстане своего стратегического союзника. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом Казахстан — это наш стратегический партнёр, особый партнёр, союзник. Поэтому частое общение — это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил он.

Песков также ответил журналистам на соответствующий вопрос, что другие союзники России не обидятся на такое внимание Москвы к Астане, ведь подобные контакты в международной политике являются вариантом нормы.