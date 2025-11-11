Россия и США
11 ноября, 09:58

Песков: Частые контакты Путина и Токаева нормальны, учитывая партнёрство стран

Обложка © Life.ru

В частых контактах президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым нет ничего странного, так как Москва видит в Казахстане своего стратегического союзника. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом Казахстан — это наш стратегический партнёр, особый партнёр, союзник. Поэтому частое общение — это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил он.

Песков также ответил журналистам на соответствующий вопрос, что другие союзники России не обидятся на такое внимание Москвы к Астане, ведь подобные контакты в международной политике являются вариантом нормы.

Токаев заявил, что Трампа к нам на землю послал Бог

Напомним, что 11–12 ноября Россию с государственным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его пригласил лично Владимир Путин. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства — от политики и экономики до гуманитарных проектов. До этого Токаев говорил, что к Путину в Казахстане относятся с неизменным уважением и видят в нём политического деятеля глобального масштаба.

Татьяна Миссуми
