Впервые все крупные города Украины разом остались без света

Впервые с начала конфликта все крупные города Украины одновременно погрузились в полную темноту. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Массовое отключение электроэнергии произошло после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру страны в это воскресенье. Без света остались не только регионы, но и столица, причем энергоснабжение не удалось восстановить даже к вечеру.

Ситуация продолжает ухудшаться — сегодня отключения происходят в большинстве областей Украины и носят значительно более масштабный характер по сравнению с предыдущими днями, отмечают немецкие журналисты.

В этом году на Украине наблюдается ещё более непростая ситуация с электроэнергией. Ранее Life.ru рассказывал, что в ряде областей страны ввели экстренные отключения света. По словам депутатов Рады, речь идёт о Киеве, Харькове и других крупных городах.