Пипетку извлекли из мочевого пузыря 45-летнего мужчины в Подмосковье

В подмосковном Красногорске 45-летний мужчина мучался болями внизу живота, после обследования в больнице у него обнаружили пипетку в мочевом пузыре. Пациент не смог объяснить, как предмет попал в его организм. Об этом рассказали в областном Минздраве.

«Наличие инородного тела в мочевом пузыре представляло серьёзную угрозу для здоровья. Оно могло травмировать слизистую оболочку, вызвать развитие воспалительных процессов, привести к инфекциям мочевыводящих путей, формированию камней, нарушению оттока мочи и, в тяжёлых случаях, повреждению почек», — пояснил заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Пётр Сысоев.

Медики удалили пипетку при помощи эндоскопа. Операция прошла с ювелирной точностью, инородный предмет никак не повредил органы пациента. В ближайшее время мужчину отправят домой, и он сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее в Подмосковье врачи Королёвской больницы провели уникальную хирургическую операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превышал 20 килограммов. За медицинской помощью обратилась 46-летняя женщина, жаловавшаяся на резкое увеличение объёма живота и общую слабость.