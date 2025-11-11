Россия и США
11 ноября, 10:23

Фронтмен группы «Три дня дождя» задолжал налоговой более 1,7 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ every_day_rain

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1,78 млн рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс», ссылаясь на данные о финансовых обязательствах музыканта.

Долг образовался из-за непогашенных налоговых выплат по индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере исполнительских искусств. Если Викторов не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозит блокировка банковских счётов и принудительные меры взыскания через службу судебных приставов, хотя на текущий момент исполнительные производства против музыканта ещё не возбуждены.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего футболиста Павла Погребняка Федеральной налоговой службой была зафиксирована задолженность, приближающаяся к 22 миллионам рублей. Сообщается, что в случае неуплаты данной суммы в ближайшее время, в качестве меры взыскания на него могут быть наложены такие санкции, как блокировка банковских счетов и ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов внесён в базу «Миротворца»*
