Фронтмен группы «Три дня дождя» задолжал налоговой более 1,7 млн рублей

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1,78 млн рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс», ссылаясь на данные о финансовых обязательствах музыканта.

Долг образовался из-за непогашенных налоговых выплат по индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере исполнительских искусств. Если Викторов не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозит блокировка банковских счётов и принудительные меры взыскания через службу судебных приставов, хотя на текущий момент исполнительные производства против музыканта ещё не возбуждены.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего футболиста Павла Погребняка Федеральной налоговой службой была зафиксирована задолженность, приближающаяся к 22 миллионам рублей. Сообщается, что в случае неуплаты данной суммы в ближайшее время, в качестве меры взыскания на него могут быть наложены такие санкции, как блокировка банковских счетов и ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.