11 ноября, 10:21

Деда приговорили к 17 годам строгого режима за убийство 2-летнего внука в Москве

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве к 17 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил своего внука в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура.

Трагедия произошла ещё 5 апреля 2025 года. Задержанный схватил своего 2-х летнего внука за ногу и дважды ударил головой и телом о стену. Мальчик скончался ещё до приезда врачей.

«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя столицы. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

