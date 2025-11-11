Пушков раскрыл Киеву смысл последнего решения «‎разочарованного» Трампа

Вашингтон завершил цикл прямых инвестиций Украины, так как президент США Дональд Трамп больше озабочен безопасностью собственной страны и не хочет втягивать её дальше в военные действия. Таким мнением поделился в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы Белого дома об окончании финансирования киевского режима.

«Как ни был Дональд Трамп «разочарован» действиями Москвы, к прямым поставкам вооружений Украине и тем более к прямому финансированию Киева он, с высокой степенью вероятности, уже не вернётся. Именно в этом смысл его последнего заявления о том, что США уже не тратят деньги на Украину», — пояснил Пушков.

По его мнению, Трамп чётко дал понять, что это «не его война» и он не собирается осуществлять «заветную мечту» лидеров Европы. Пушков добавил, что Вашингтон может продолжить поставки оружия на Украину, но эти объёмы будут сокращаться, тем более что Трамп считает «войну безнадёжной« для Киева. Сенатор уверен, что пока ВС РФ стремительно продвигаются в зоне СВО, американский президент свою позицию менять не станет.

«Россия — не Иран, а Трамп, при всей своей импульсивности, как показывает развитие событий, взвешивает последствия. Для него недопустимо напрямую втягивать в войну США, рискуя их собственной безопасностью», — сделал вывод Пушков.