11 ноября, 10:29

Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над несколькими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

За несколько часов российские системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, с 8:00 до 13:00 по московскому времени два БПЛА были сбиты над Саратовской областью, один — над Оренбургской и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

При атаке БПЛА на Саратов пострадала женщина и повреждены дома

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем бойце самообороны в Шебекине, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья при отражении атаки украинского беспилотника. Раненый получил необходимую помощь в местной ЦРБ с дальнейшим амбулаторным лечением. Одновременно с этим ещё один FPV-дрон взорвался на дороге, повредив остекление и фасад многоквартирного дома, а также припаркованный автомобиль, тогда как третий беспилотник атаковал частное домовладение, нанеся ущерб фасаду, ограждению и автобусу.

