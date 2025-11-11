Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над несколькими регионами

За несколько часов российские системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, с 8:00 до 13:00 по московскому времени два БПЛА были сбиты над Саратовской областью, один — над Оренбургской и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем бойце самообороны в Шебекине, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья при отражении атаки украинского беспилотника. Раненый получил необходимую помощь в местной ЦРБ с дальнейшим амбулаторным лечением. Одновременно с этим ещё один FPV-дрон взорвался на дороге, повредив остекление и фасад многоквартирного дома, а также припаркованный автомобиль, тогда как третий беспилотник атаковал частное домовладение, нанеся ущерб фасаду, ограждению и автобусу.