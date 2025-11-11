Путин обсудил с Аксёновым развитие Крыма и строительство новых школ

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Информация о содержании беседы была распространена пресс-службой российского лидера.

Встреча с главой Крыма. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты развития полуострова: реализация федеральных программ, поддержка бизнеса и модернизация дорожной инфраструктуры. Аксёнов отчитался о выполнении социальных и экологических проектов.

Глава республики сообщил о вводе в эксплуатацию новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ для курортных зон Алушты и Ялты, а также о подготовке к запуску трёх экотехнопарков, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе.

