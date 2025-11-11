Танк с защищающими от дронов «волосами» придумали для экипажей в зоне СВО

Российские военные придумали необычную защиту против вражеских дронов для наших танков. Для этого был использован стальной трос, прутья которого расплели и установили, как «иголки ежа», на башню и верхнюю часть боевой машины. Танк уже прозвали «седовласым» из-за странного внешнего вида. Фото публикуют авторы проекта «Уголок Ситха».

Кроме того, танк получил систему радиоэлектронной борьбы для нейтрализации дронов и камеру на башне. Всё это помогает экипажу иметь хорошую обзорность во время боевых действий. Также у «седовласого» есть катковый минный трал, помогающий бороться с неконтактными магнитными взрывателями.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России активно наращивают парк танков Т-80, которые получили признание за свою исключительную мобильность. В западных СМИ отмечают, что, несмотря на снижение числа этих танков в начале 2010-х, в последние годы они вновь приобрели популярность.