11 ноября, 10:59

Подавляющее большинство туристов восхитились новогодним украшением Москвы

Обложка © Life.ru

Подавляющее большинство россиян — 75% — планируют вернуться в Москву на новогодние праздники в ближайшие годы. Столица прочно укрепилась в восприятии граждан как главное направление для зимнего отдыха, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Практически все гости города (96%) признались, что новогодний декор создает для них праздничное настроение. 92% респондентов специально посещали украшенные локации, а для 49% именно уличное оформление стало главным впечатлением от поездки.

Самыми популярными точками притяжения стали Красная и Манежная площади (65%), улицы Арбат и Никольская (58%), а также ВДНХ (51%). По словам туристов, символами новогодней столицы являются яркие гирлянды (49%), световые конструкции (36%) и архитектурная подсветка (32%).

Подавляющее большинство гостей (88%) уверены, что праздничное убранство повышает туристическую привлекательность Москвы. Они описывают концепцию оформления как вдохновляющую, современную и отражающую дух столицы.

Jingle Bells-вайб: Зачем витрины, кафе и улицы Москвы так рано нарядили к Новому году

Ранее Life.ru рассказывал, почему в этом году Россия начала подготовку к праздникам заметно раньше обычного. Уже в октябре на витринах появились новогодние украшения, а ассортимент магазинов пополнился праздничной продукцией. Специалисты по маркетингу считают, что эта преждевременная предпраздничная суета работает как своего рода «перезагрузка» для сознания человека.

