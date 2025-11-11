Потолок обрушился в школе под Новосибирском

В Новосибирской области в школе Колыванского района произошло частичное обрушение потолочной плитки, которая едва не травмировала ученика. Об этом Mash Siberia сообщили родители учащихся, обеспокоенные состоянием образовательного учреждения.

Инцидент привёл к временному закрытию второго этажа, из-за чего дети вынуждены добираться до классов обходными путями. Они также отмечают многочисленные проблемы здания: трещины в стенах, которые местами подпёрты брёвнами, постоянно текущие трубы, регулярные отключения воды и антисанитарию в туалетах. Родители утверждают, что администрация школы в лице директора призывает не создавать панику вокруг ситуации.

Потолок обвалился в школе Колыванского района. Фото © Telegram / Mash Siberia

При этом начальник управления образования Колыванского района заявил, что потолок не падал: покрытие якобы специально сняли, чтобы узнать — нужен ремонт или нет. А фотографии вообще были сделаны в осенние каникулы, когда в школе не было учеников.

Ранее сообщалось, что в школе №14 города Балей Забайкальского края, где недавно был проведён капитальный ремонт, произошло частичное обрушение потолка в одном из учебных помещений. Всё случилось во время учебного процесса, однако преподаватель своевременно эвакуировала учащихся из кабинета, в результате чего пострадавших нет.