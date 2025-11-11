Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин умер в 88 лет

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин ушёл из жизни в 88 лет. Трагическим известием поделились в пресс-службе Правительства Саратовской области. Причина смерти не называется.

«Сегодня ушёл из жизни заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель Кубков Европы и СССР, член Зала славы Международной федерации фехтования Юрий Федорович Сисикин», — говорится в тексте.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил семье спортсмена соболезнования. Он назвал Юрия Фёдоровича гордостью отечественного спорта и напомнил, что атлет оказался единственным саратовцем, награждённым золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение».

