Российская туристка скончалась в отеле турецкой Аланьи

Российская туристка 63 лет скончалась в отеле на популярном курорте Аланья в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные местных экстренных служб.

Сотрудники гостиницы в районе Кызларпынары вызвали спасателей около 10:00 по московскому времени, заподозрив неладное, когда не получили ответа от женщины. Специалисты вскрыли дверь и обнаружили тело туристки Натальи Барылюк без признаков жизни.

Начато расследование, а тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Москвы Татьяна скончалась в Индии от последствий кишечной инфекции. Женщина проживала с супругом в гостевом доме в районе Бхелупур в штате Уттар-Прадеш. У неё внезапно возникли проблемы с дыханием, после чего её доставили в частную клинику. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, состояние пациентки продолжало ухудшаться, и при переводе в другое медицинское учреждение констатировали её смерть.