Над Оренбуржьем отражают воздушную атаку ВСУ, повреждён промышленный объект

В Оренбургской области промышленный объект получил повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, информирует губернатор региона Евгений Солнцев.

Глава области отметил, что системы ПВО Минобороны отразили несколько вражеских БПЛА. Он сообщил: «По информации на данный момент, пострадал один из промышленных объектов региона, данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Солнцев предупредил, что сохраняется опасность атак БПЛА и призвал жителей соблюдать меры безопасности и не снимать работу ПВО. Он подчеркнул, что «корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено», и напомнил, что при выявлении опасной ситуации необходимо звонить в службу 112.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали, что над городами было слышно около 5-7 взрывов, вспышки были видны на юго-западе. Из динамиков доносились звуки сирены и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. По словам местных жителей, некоторые БПЛА летят со стороны Волги.