Двое туристов сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

Двое туристов получили травмы после падения со склона в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«‎11 ноября 2025 года в дневное время двое туристов на перевале Кичи-Муруджу оступились и сорвались в Махарское ущелье», — уточняет ведомство.

Инцидент произошёл с группой из пяти человек, которая отправилась в поход без обязательной регистрации в МЧС. На перевале двое участников похода оступились и сорвались вниз, получив различные повреждения, которые лишили их возможности самостоятельно передвигаться. На место происхождения оперативно выехала группа спасателей для эвакуации пострадавших. К выяснению обстоятельств ЧП подключился и региональный следком.

