Завораживающие кадры: На Солнце сняли самую мощную вспышку за год

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН обработали и опубликовали кадры самой мощной солнечной вспышки за последние восемь месяцев. Событие, получившее классификацию X5.16, произошло на Солнце сегодня и стало настоящим рекордсменом 2025 года.

«Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Не видно даже деталей события. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот тысяч километров, что требует огромной энергии. По сути, одной большой вспышкой сейчас охвачен весь расположенный в центре Солнца комплекс активных областей», — отмечают учёные.

Напомним, на Солнце сегодня зафиксировали рекордную вспышку. Её мощность, оцениваемая как X5.16, достигла пика сегодня в 13:04 по московскому времени, что делает её сильнейшим подобным событием с октября 2024 года. Учёные сообщают, что мощность излучения от этой вспышки была в 3-5 раз выше, а общая энергия — в 10-20 раз больше, чем у любой другой солнечной вспышки в текущем году.