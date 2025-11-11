Останина назвала единственный реальный способ обзавестись жильём для молодой семьи

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru раскритиковала обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По её словам, предложенная схема не решает ключевых проблем молодых и многодетных семей.

Сейчас в рамках законопроекта предполагается установить ставку 12% для семей с одним ребёнком, 6% — с двумя и 4% — с тремя детьми. Останина считает, что такие проценты остаются слишком высокими, особенно для молодых семей, у которых рождается первый ребёнок. От таких предложений россиянам «не жарко и не холодно», говорит собеседница Life.ru.

Она отметила, что считает более справедливым иной подход: базовую льготную ставку на уровне 2% и дальнейшее уменьшение ипотеки за каждого последующего ребёнка. По её словам, снижение на 25% за рождение каждого ребёнка и нулевая ставка для многодетных семей были бы «гуманным и правильным решением».

В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья». Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами. Следует изменить условия участия, чтобы молодые семьи не выбывали из неё по возрастному ограничению. Для социального жилья ставка платежа не должна превышать 2%. Нина Останина депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что до конца года Госдума рассматривает закон о дифференцированной семейной ипотеке: ставка может быть снижена до 4% для семей с третьим ребёнком, сохранена на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышена до 10–12% для семей, где растёт один ребёнок.