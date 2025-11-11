«Куда вы лезете?» Стас Намин назвал «золотой» состав группы Gorky Park «старыми мудаками»

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин раскритиковал бывших коллег, комментируя ситуацию с одновременными выступлениями разных — официального и «золотого» — составов коллектива: концерты назначены на 15 ноября. Свою позицию музыкант выразил в эксклюзивном интервью Life.ru, добавив крепкое словцо о бывших коллегах.

Намин подтвердил, что передал авторские права группе и больше не участвует в юридических вопросах бренда. Он добавил, что не назначал концерты ни одного из составов и не следит за их деятельностью. По словам продюсера, он сам сейчас находится в роли поклонника творчества коллектива, хоть и знает всю историю от начала до конца, в отличие от простых фанатов.

Стас Намин об одновременных концертах двух «Парков Горького». Видео © Life.ru

«Можно щёки надувать, вякать сколько хочешь, ну, действительно, конечно, смешно, просто смешно: бездарные, абсолютно старые мудаки куда-то лезут, понимаешь? При том, что Коля Носков (первый лид-вокалист группы. — Прим. Life.ru) над ними смеётся. Говорит, куда вы лезете?» — рассказал наш собеседник.

Поклонникам «Парка Горького» Намин советует идти на выступление того коллектива, который им больше нравится, — ведь вкусы у всех разные. При этом продюсер подчеркнул, что с точки зрения закона права на оригинальное название принадлежат официальному составу.

Наш собеседник добавил, что иногда общается с коллегами из «золотого» состава и у них нет никакого конфликта. Кроме того, он даже точно не знает, кто там сейчас играет. Единственная претензия Намина к ним — неуместные амбиции.

«Когда они начинают себя «Битлз» называть или «Роллинг Стоунс», — ну смешно. Но, с другой стороны, нравится им, ну пусть называют. Такие мелочи жизни, такая чепуха», — заключил он.