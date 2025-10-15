Стас Намин стал потерпевшей стороной по делу его пасынка-убийцы

Известный рок-музыкант Стас Намин теперь официально признан потерпевшей стороной в рамках уголовного дела против своего пасынка Романа Ткаченко. Его обвиняют в жестоком убийстве сводного брата и родной бабушки. Как сообщает корреспондент Life.ru, в Мособлсуде, где продолжается судебный процесс, была озвучена информация о готовности психолого-психиатрической экспертизы.

На последнем заседании Намин не присутствовал, а материалы дела, в том числе результаты экспертизы, были переданы в суд. Также стало известно, что Роман Ткаченко был перевезён из медицинского учреждения, где он находился по решению суда, но на заседание не был доставлен. Следующее слушание по делу назначено на 24 декабря.

Ткаченко обвиняется в убийстве своего брата и бабушки, которая находилась в беспомощном состоянии. Подсудимый признал свою вину, однако не согласился с квалификацией обвинения. Судебное разбирательство было приостановлено в августе для проведения повторной психиатрической экспертизы.