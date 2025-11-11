Россия и США
11 ноября, 13:02

Сильнейшая вспышка на Солнце может изменить прогноз космической погоды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Мощнейшая в 2025 году солнечная вспышка класса Х5.16 может привести к пересмотру прогноза космической погоды и продлению периода магнитных бурь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик отметил, что вспышка произошла 11 ноября в области солнечных пятен номер 4274, где ранее уже фиксировались две вспышки высшего класса активности. Леус пояснил, что это событие может потребовать коррекции текущих прогнозов и вероятного продления периода геомагнитных возмущений, ожидавшихся на ближайшие дни.

На Солнце за сутки произошло 15 мощнейших вспышек класса X1.2

Ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована экстремальная вспышка класса X5.16, которая стала наиболее мощной с октября 2024 года. Пик активности был зарегистрирован сегодня в 13:04 по московскому времени. Учёные сообщают, что поток излучения от данной вспышки превысил показатели всех солнечных вспышек текущего года в 3-5 раз, а по выделенной энергии взрыв превзошёл их в 10-20 раз.

