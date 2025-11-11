Сильнейшая вспышка на Солнце может изменить прогноз космической погоды

Мощнейшая в 2025 году солнечная вспышка класса Х5.16 может привести к пересмотру прогноза космической погоды и продлению периода магнитных бурь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик отметил, что вспышка произошла 11 ноября в области солнечных пятен номер 4274, где ранее уже фиксировались две вспышки высшего класса активности. Леус пояснил, что это событие может потребовать коррекции текущих прогнозов и вероятного продления периода геомагнитных возмущений, ожидавшихся на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована экстремальная вспышка класса X5.16, которая стала наиболее мощной с октября 2024 года. Пик активности был зарегистрирован сегодня в 13:04 по московскому времени. Учёные сообщают, что поток излучения от данной вспышки превысил показатели всех солнечных вспышек текущего года в 3-5 раз, а по выделенной энергии взрыв превзошёл их в 10-20 раз.