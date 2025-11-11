Россия и США
11 ноября, 13:13

Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравления коллективу «Российской газеты» по случаю её 35-летия, пожелав изданию дальнейших творческих успехов. Текст поздравительной телеграммы был обнародован на сайте RG.ru.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 35-летием выхода в свет первого номера «Российской газеты». За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь и сегодня по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул слаженную работу коллектива и верность издания высоким профессиональным стандартам. По словам президента, журналисты газеты стремятся находиться в эпицентре событий, внося существенный вклад в формирование общегосударственного информационного поля.

Ранее российский лидер обратился к сотрудникам Министерства внутренних дел с поздравительной речью. Он отметил заслуги как действующих сотрудников, так и ветеранов службы. Поводом для поздравлений стал грядущий профессиональный праздник, который в стране отмечают 10 ноября.

