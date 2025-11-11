Жители Петербурга пожаловались на перебои в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга 11 ноября пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам пользователей, доступ в сеть был ограничен, и нормально функционировали лишь ресурсы, входящие в так называемый «белый список». Находящийся на Васильевском острове корреспондент издания подтвердил, что не мог открыть многие новостные сайты, Google и Telegram. Некоторые горожане отмечали, что получали официальные уведомления о временной недоступности услуг.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ульяновской области на территориях специальных объектов приостановил работу мобильный интернет. По словам регионального министра Олега Ягфарова, данная мера, инициированная федеральным центром, направлена на повышение уровня безопасности. Причиной расширения зоны отключения стал значительный рост числа атак с применением дронов.