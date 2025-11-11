Сильнейшая за год вспышка на Солнце «атаковала» плазмой Землю

Мощный выброс плазмы произошёл с Солнца в направлении Земли во время зарегистрированной сегодня, 11 ноября, сильнейшей вспышки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Выброшенное плазменное облако, предварительно, имеет позиционное смещение относительно направления на Землю на угол около 20 градусов в северо-западном направлении, что говорит о том, что удар может быть близким к фронтальному, но всё же наиболее плотные массы вещества с основным ударным воздействием, вероятно, пройдут рядом с планетой», — отметили в лаборатории, говоря о последствиях выброса плазмы.

Ранее сообщалось, что очередная магнитная буря может накрыть Землю в ночь на 12 ноября. Если её уровень достигнет показателя G4 («очень сильная»), то она станет третьей за год подобной мощности.