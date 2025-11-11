Вспышки на Солнце могут повысить радиационную нагрузку на Землю в тысячи раз, заявили в РАН

Во время магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками высшей категории, метеозависимым людям следует особенно внимательно относиться к своему самочувствию и бороться с конкретными симптомами, предупредил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

По его словам, солнечные вспышки представляют собой механизм избавления звезды от избыточной магнитной энергии, сопровождающийся мощным рентгеновским и гамма-излучением. Хотя воздействие на технику не является катастрофическим, среди людей в периоды магнитных бурь фиксируется рост обращений за медицинской помощью.

«Солнце — спокойная звезда, оно не производит рентгеновское или гамма-излучение, но во время вспышек такого рода излучения появляются. Радиационная нагрузка на атмосферу, на космические аппараты вырастает в тысячи раз», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Однако он рекомендовал относиться к этому явлению философски, отметив бесполезность бытовых методов защиты вроде «шапочек из фольги». Единственным эффективным способом эксперт считает борьбу с симптомами, например, приём обезболивающих препаратов при головной боли, возникающей во время геомагнитных возмущений.

«Так устроена наша планета... И раз уж мы дожили до второго тысячелетия... это не смертельно», — заключил учёный.