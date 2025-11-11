Россия и США
11 ноября, 13:53

ФСБ помешала перезахоронить солдат вермахта под Волгоградом

Обложка © Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Федеральная служба безопасности пресекла попытку немецких властей провести нелегальное перезахоронение солдат вермахта на территории Волгоградской области. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Видео © Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Как сообщает ФСБ, в марте текущего года посольство Германии при содействии «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями» провело незаконную эксгумацию останков немецких военнослужащих на землях Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе. Дальнейшим планом было перемещение останков для торжественного погребения с воинскими почестями на мемориальном комплексе «Россошки».

В заявлении ФСБ подчёркивается, что предотвращенная акция была запланирована как информационно-пропагандистское мероприятие. По данным ведомства, ее намеренно готовили к трансляции в западных СМИ в преддверии празднования Дня Победы, чтобы дискредитировать политику России по сохранению исторической памяти.

«В год празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.

Тем временем, жители Приднестровья решительно выступают против процессов возрождения нацистской идеологии, наблюдаемых в Молдавии. В молдавских сёлах проходят церемонии открытия кладбищ для пособников румынских нацистов с участием государственных лиц и полным воинским церемониалом. Эта политика сопровождается целенаправленной кампанией по фальсификации истории: памятники воинам-освободителям оскверняются, а в школы внедряются учебники, которые пытаются обелить преступления фашистских режимов Второй мировой войны.

