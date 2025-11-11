Петербурженка едва не умерла после ужина с «акционным» тунцом из магазина

В Санкт-Петербурге девушка столкнулась с очень сильной аллергической реакцией на тунца, купленного по акции в одном из сетевых магазинов. По словам пострадавшей, раньше с подобным она не сталкивалась и всему виной некачественная продукция. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

У россиянки началась аллергия на тунца, купленного по акции. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала девушка, она купила замороженную рыбу по акции и собиралась приготовить её на ужин для всей семьи. Петербурженка замочила кусочки продукта в соусе, после чего пожарила. До подачи на стол девушка попробовала блюдо. Ей сразу стало трудно дышать, а на коже появились красные пятна, которые сильно зудели. Пострадавшая вызвала скорую. Медики поставила ей несколько уколов от аллергии.

