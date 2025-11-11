Россия и США
11 ноября, 13:56

Петербурженка едва не умерла после ужина с «акционным» тунцом из магазина

Обложка © freepik

В Санкт-Петербурге девушка столкнулась с очень сильной аллергической реакцией на тунца, купленного по акции в одном из сетевых магазинов. По словам пострадавшей, раньше с подобным она не сталкивалась и всему виной некачественная продукция. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

У россиянки началась аллергия на тунца, купленного по акции. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала девушка, она купила замороженную рыбу по акции и собиралась приготовить её на ужин для всей семьи. Петербурженка замочила кусочки продукта в соусе, после чего пожарила. До подачи на стол девушка попробовала блюдо. Ей сразу стало трудно дышать, а на коже появились красные пятна, которые сильно зудели. Пострадавшая вызвала скорую. Медики поставила ей несколько уколов от аллергии.

Ранее в Мильковском районе Камчатского края прокуратура провела проверку качества питания в школах после того, как в Сети появились жалобы на хлеб «с личинками» в столовой одного из учебных заведений. Информация подтвердилась: в продукте найдены инородные элементы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
